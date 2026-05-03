Organisation erdölexportierender Länder

Im Juni seien es täglich 188.000 Barrel zusätzlich, teilte die Organisation auf ihrer Internetseite mit. Damit werde man der gemeinsamen Verantwortung gerecht, die Stabilität des Ölmarkts zu stützen.
Vor zwei Tagen waren die Vereinigten Arabischen Emirate aus der Organisation ausgetreten. Zur Begründung hieß es unter anderem, man wolle bei der Ölförderung nicht mehr durch Quoten eingeschränkt werden.
Zu Opec+ zählen neben den arabischen und afrikanischen Öl-Förderländern weitere Staaten wie Russland, Mexiko, Aserbaidschan und Kasachstan.
Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.