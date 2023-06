Erdöltanks bei Yanbu in Saudi-Arabien (picture alliance / dpa / Mehmet Biber)

Das bedeutet eine Kürzung um 1,4 Millionen Barrel pro Tag, wie nach Beratungen in Wien mitgeteilt wurde. Für die Förderung in diesem Jahr gibt es keine Änderungen. Saudi-Arabien kündigte aber an, freiwillig im Juli für einen Monat eine Förderkürzung um eine Million Barrel vorzunehmen, die über den Monat hinaus verlängert werden könnte. - Kürzungen der Fördermenge sind eine Reaktion auf den seit längerem sinkenden Preis für Öl auf dem Weltmarkt.

