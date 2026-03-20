Formel E
Opel steigt zur kommenden Saison ein

Opel wird ab der Saison 2026/2027 mit einem Herstellerteam in der Formel E antreten. Das gab der Rüsselsheimer Autobauer am Nachmittag im spanischen Jarama bekannt.

    Ein Rennen der Formel E in Santiago de Chile - das Bild zeigt mehrere Autos beim Start.
    Opel will sich künftig in der Formel E engagieren (imago images / Photosport )
    Das Team werde unter dem Namen Opel GSE Formula E Team firmieren, hieß es. Der Vertrag sei zunächst auf vier Jahre ausgelegt. Opel-Chef Florian Huettl erklärte, der Einstieg in die Formel E markiere einen weiteren Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens in eine elektrische Zukunft. In Jarama findet an diesem Wochenende der Große Preis von Spanien statt. Es ist das sechste von insgesamt 17 Rennen in der Formal E in der laufenden Saison. In dem Wettbewerb ist aus deutscher Sicht derzeit nur Porsche vertreten.
    Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.