Opel will sich künftig in der Formel E engagieren (imago images / Photosport )

Das Team werde unter dem Namen Opel GSE Formula E Team firmieren, hieß es. Der Vertrag sei zunächst auf vier Jahre ausgelegt. Opel-Chef Florian Huettl erklärte, der Einstieg in die Formel E markiere einen weiteren Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens in eine elektrische Zukunft. In Jarama findet an diesem Wochenende der Große Preis von Spanien statt. Es ist das sechste von insgesamt 17 Rennen in der Formal E in der laufenden Saison. In dem Wettbewerb ist aus deutscher Sicht derzeit nur Porsche vertreten.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.