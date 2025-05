Bundeskanzler Scholz war einer der prominenten Gäste des Evangelischen Kirchentags in Hannover (Archivbild vom 2. Mai 2025). (picture alliance / epd-bild / Tim Wegner)

An dem Treffen hatten seit Mittwoch Zehntausende Gläubige teilgenommen. Unter der biblischen Losung „mutig - stark - beherzt“ wurde über aktuelle gesellschaftliche Themen wie Klimaschutz, Rechtsextremismus und Friedenspolitik debattiert. Zu den prominenten Besuchern zählten Bundespräsident Steinmeier, der scheidende Bundeskanzler Scholz und Altkanzlerin Merkel. Der hannoversche Bischof Meister sagte, das Treffen habe ein Bewusstsein dafür geschaffen, die Welt wachsam wahrzunehmen und zu verändern.

Am Abend übergab Bischof Meister bereits symbolisch den "Staffelstab" an die Evangelische Kirche im Rheinland. Der nächste Evangelische Kirchentag findet im Mai 2027 in Düsseldorf statt. Das Leitwort lautet dann: "Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache".

