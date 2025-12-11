ChatGPT soll einen Mann zum Mord an seiner Mutter angestiftet haben. (Imago | Silas Stein)

Gegen OpenAI sowie den Geldgeber der Firma, Microsoft, wurde in Kalifornien Klage eingereicht, weil ChatGPT einen psychisch kranken Mann zum Mord an seiner Mutter angestiftet und anschließend in den Selbstmord getrieben haben soll. In der Klageschrift heißt es, der KI-Assistent habe die Wahnvorstellungen des Mannes befeuert. Die dem Nutzer am nächsten stehenden Menschen seien systematisch als Gegner und Bedrohung dargestellt worden. OpenAI teilte mit, man werde die Vorwürfe prüfen. Die Firma kündigte zudem an, die KI weiter zu verbessern, um Menschen bei psychischem Stress künftig besser zu unterstützen.

