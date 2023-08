Der Tenor Placido Domingo (l.) und die Sporanistin Renata Scotto (r.) am Rande eines Auftritts in der Metropolitan Opera House in New York im September 1981 (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Elizabeth Richter)

Das meldet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Die in Savona geborene Sopranistin hatte während ihrer langen Karriere unter anderem an der Mailänder Scala, der Metropolitan Opera in New York und am Royal Opera House in London gesungen. Der weltberühmte Tenor Placido Domingo würdigte Scotto im Online-Netzwerk "X" als eine der größten Opernsängerinnen aller Zeiten.

