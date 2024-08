40. Jahrestag

Die Gedenktafel an der Wanheimer Str. in Duisburg erinnert an die Opfer der türkischstämmigen Familie Satir und Turhan. (Deutschlandradio )

Dazu haben sie zu einer Kundgebung aufgerufen. In der Nacht vom 26. auf den 27. August 1984 brannte ein Wohnhaus in dem Duisburger Stadtteil. Sieben Menschen türkischer Herkunft kamen ums Leben, weitere 23 wurden verletzt. Die meisten Opfer sind Angehörige der Familien Satır und Turhan. Die geständige Täterin wurde 1996 verurteilt und als Pyromanin in die Psychiatrie eingewiesen. Extremistische Motive blieben Jahrzehnte lang unberücksichtigt. Seit letztem Jahr wird erstmals überhaupt im öffentlichen Raum mit einer Gedenktafel an die Tat erinnert.

