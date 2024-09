Der Taifun "Yagi" richtet in Vietnam schwere Schäden an und fordert Opfer. (Le Danh Lam / VNA / AP / dpa / Le Danh Lam)

Staatsmedien gaben die höheren Opferzahlen bekannt. Demnach gelten weitere 145 Menschen noch als vermisst. In Thailand kamen durch Überschwemmungen und Erdrutsche mindestens vier Menschen ums Leben, wie die Regierung mitteilte. Der Wetterdienst warnt für die kommenden Tage vor weiteren Erdrutschen und Sturzfluten durch anhaltende schwere Regenfälle.

"Yagi" war am Samstag als stärkster Wirbelsturm seit 30 Jahren auf die Nordküste Vietnams getroffen. Bevor er Vietnam erreichte, hatte der Taifun auf den Philippinen und in China gewütet.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.