Bafta-Awards

Christopher Nolan bei der Bafta Film Awards in London (IMAGO / i Images / IMAGO / Stephen Lock / i-Images)

Fünf Preise gingen an die Komödie "Poor Things", unter anderem wurde die US-Amerikanerin Emma Stone als "Beste Schauspielerin" geehrt. Damit ging die Deutsche Sandra Hüller in dieser Kategorie leer aus. Zwei Filme mit Hüller in der Hauptrolle gewannen allerdings: "The Zone of Interest" über das Leben der Familie des Auschwitz-Kommandanten direkt neben dem Vernichtungslager erhielt drei Auszeichnungen. Auch das französische Justizdrama "Anatomie eines Falls" gewann einen Bafta-Award.

