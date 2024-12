Abgeordnete der südkoreanischen Opposition reichen einen Gesetzentwurf zur Amtsenthebung von Präsident Yoon ein. (Ryu Hyung-seok / Yonhap / AP / Ryu Hyung-seok)

Darüber solle noch in dieser Woche abgestimmt werden, hieß es auf einer Pressekonferenz in Seoul. Die wichtigste Oppositionspartei bereitet zudem eine Klage gegen den Präsidenten vor, die sich auch gegen mehrere Minister richtet. Verteidigungsminister Kim bot inzwischen seinen Rücktritt an.

Yoon ließ über sein Büro erklären, die Verhängung des Kriegsrechts sei durch die Verfassung gedeckt. Nachdem das Parlament einstimmig für die Beendigung votiert hatte, hob er das Kriegsrecht wieder auf.

