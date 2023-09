Flugblatt-Affäre

Opposition im bayerischen Landtag kritisiert Regierung in der "Causa Aiwanger"

In einer Sondersitzung des bayerischen Landtags haben Mitglieder der Opposition scharfe Kritik am Verhalten der Regierung in der Flugblatt-Affäre um Vizeministerpräsident Aiwanger geäußert. Eine direkte Befragung von ihm und Ministerpräsident Söder scheiterte am Widerstand der Koalitionsparteien CSU und Freie Wähler.

07.09.2023