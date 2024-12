Angestrebte Neuwahl

Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) (Kay Nietfeld/dpa)

Unions-Kanzlerkandidat Merz sagte, der Streit in der Koalition sei entstanden, weil Scholz nicht in der Lage gewesen sei, das Bündnis zusammenzuhalten. Die Bilanz der von ihm geführten Regierung sei eine der größten Wirtschaftskrisen der Nachkriegsgeschichte. AfD-Kanzlerkandidatin Weidel sagte, unter in den letzten drei Jahren verursachten Schäden würden die Deutschen noch Jahrzehnte leiden. Die Wirtschaft liege am Boden, die Stromversorgung stehe am Rande des Blackouts und das Land sei geflutet von Migranten, die das hier Vorgefundene verachteten.

Der FDP-Chef und frühere Finanzminister Lindner warf Scholz vor, die Strukturkrise der deutschen Wirtschaft lange geleugnet und sich Veränderungen verweigert zu haben. Deshalb habe der Kanzler kein Vertrauen mehr verdient.

Grünen-Kanzlerkandidat Habeck kritisierte dagegen die Union. Diese mache im Entwurf für ihr Wahlprogramm Vorschläge, die nicht gegenfinanziert seien. Aus dem Scheitern der Ampel könne man lernen, dass in einer so schwierigen Konstellation jeder über seinen Schatten springen müsse.

Scholz: "Vertrauensfrage geht auch an alle Wählerinnen und Wähler"

Scholz hatte zuvor erklärt, die Vertrauensfrage richte sich letzlich auch an die Wählerinnen und Wähler. Die Frage sei, ob Deutschland sich zutraue, als starkes Land kraftvoll in die Zukunft zu investieren. Scholz unterstrich, man dürfe Investitionen nicht verschleppen. Und man dürfe auch die Unterstützung der Ukraine und Mittel für die Bundeswehr nicht aufrechnen gegen "gute Gesundheit und Pflege, gegen stabile Renten und leistungsfähige Kommunen".

Auch darum warb Scholz ausdrücklich dafür, die Schuldenbremse zu lockern. Der Streit um die Schuldenbremse war einer der Hauptstreitpunkte in der zerbrochenen Ampelkoalition. Die FDP lehnte eine Lockerung strikt ab.

Namentliche Abstimmung

Der Bundestag stimmt nach einer zweistündigen Debatte über die Vertrauensfrage ab. Wie es aussieht, wird die SPD Scholz das Vertrauen aussprechen. Die Grünen wollen sich enthalten. Die Union, die FDP und die AfD wollen gegen Scholz stimmen. Nach Angaben der AfD-Co-Vorsitzenden Weidel wollen drei Abgeordnete für Scholz stimmen. Diese sorgten sich "um einen Kriegskanzler Merz", der damit zündele, Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine zu liefern, sagte Weidel.

Wenn Scholz wie beabsichtigt keine Mehrheit bekommt, wird er Bundespräsident Steinmeier noch am Nachmittag vorschlagen, das Parlament aufzulösen. Die Neuwahl könnte dann am 23. Februar stattfinden. Hintergrund der Vertrauensfrage ist der Bruch der Ampel-Koalition Anfang November. Damals entschied Scholz, Finanzminister Lindner von der FDP nach monatelangem Streit vor allem über den Haushalt zu entlassen.

