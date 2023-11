Blick auf Harare, die Hauptstadt von Simbabwe (AFP Photo / Alexander Joe)

Wie die Partei "Bürgerkoalition für einen Wandel" (CCC) mitteilte, wurde Masaya am Wochenende im Zuge einer Wahlkampfveranstaltung von bewaffneten Sicherheitskräften entführt und ermordet. Neben dem regierungskritischen Pastor seien auch weitere Parteimitglieder in den vergangenen Wochen verschleppt und gefoltert worden, teilte die CCC mit. Derzeit läuft in einigen Teilen Simbabwes der Wahlkampf für die Wiederholung der Parlamentswahl. Im August hatten sich Präsident Mnangagwa und die Regierungspartei bei den Wahlen durchgesetzt. Oppositionsführer Chamisa zweifelt die Ergebnisse jedoch an und spricht von Betrug. Amnesty International und der EU-Außenbeauftragte Borrell hatten bereits im August den repressiven Umgang der Regierung mit der Opposition in Simbabwe kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.