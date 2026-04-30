Der Vorsitzende der muslimisch-konservativen Ennahda-Partei, Ghannouchi befindet sich seit 2023 in Haft. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Yassine Mahjoub)

Das teilte ein Sprecher seiner Partei Ennahda mit. Er forderte erneut die Freilassung des Vorsitzenden. Ghannouchi gilt als Kritiker von Präsident Saied. Er wurde 2023 im Zuge ⁠eines harten Vorgehens der Regierung gegen ⁠die Opposition festgenommen. Seine Haftstrafen ‌summieren sich auf bis zu 70 Jahre. Ghannouchi war Vorsitzender des tunesischen Parlaments, das Saied im März 2022 aufgelöst hatte. Der Präsident regiert das Land seitdem zunehmend autoritär.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.