Proteste in Polen

Oppositionsführer Tusk: "In aller Stille stirbt die Demokratie"

Der polnische Oppositionsführer und frühere EU-Ratspräsident Tusk sieht die Demokratie in Polen in Gefahr. Die Angriffe der Regierungspartei PiS auf die Pfeiler der Demokratie würden nicht stillschweigend hingenommen, sagte Tusk bei einer Demonstration in Warschau mit hunderttausenden Teilnehmern. Die Demokratie in Polen liege im Sterben.

04.06.2023