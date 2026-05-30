Der eingesetzte CHP-Chef Kilicdaroglu spricht in der CHP-Zentrale. (AFP / ADEM ALTAN)

Kilicdaroglu sagte in einer Ansprache, er wolle einen sauberen und transparenten Parteitag organisieren.

Ebenfalls in Ankara erklärte Özel vor tausenden Anhängern, der Parteivorsitz könne nicht durch einen ernannten Verantwortlichen ausgeübt werden. Er forderte Kilicdaroglu auf, sich einer parteiinternen Wahl zu stellen. Özel bezeichnete seine Absetzung als Strategie von Präsident Erdogan, mit der er sich den Sieg bei der nächsten Wahl im Jahr 2028 sichern wolle.

Die CHP hatte bei den Kommunalwahlen im Jahr 2024 der Regierungspartei AKP eine schwere Niederlage zugefügt. Seitdem steht die CHP zunehmend im Visier der türkischen Justiz.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.