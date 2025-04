Der abgesetzte und inhaftierte Bürgermeister von Istanbul, Imamoglu (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Emrah Gurel)

In einem Verfahren geht es um Betrugsvorwürfe bei Ausschreibungen in seiner Zeit als Bezirksbürgermeister. In einem weiteren Prozess wird Imamoglu der Bedrohung eines Staatsanwalts beschuldigt. Dem Oppositionspolitiker drohen ein politisches Betätigungsverbot und eine Haftstrafe.

Ungeachtet seiner Verhaftung am 19. März war Imamoglu von seiner CHP-Partei als Präsidentschaftskandidat aufgestellt worden. Er gilt als Rivale von Staatschef Erdogan. Im jüngsten Fall erhebt die Staatsanwaltschaft Vorwürfe gegen Imamoglu im Zusammenhang mit Terrorismus und Korruption. Dieser bestreitet die Vorwürfe und nennt das Vorgehen ein politisch motiviertes Manöver der Regierung.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.