In einem der Fälle geht es um Betrugsvorwürfe bei Ausschreibungen in seiner Zeit als Bezirksbürgermeister. In einem weiteren Prozess wird Imamoglu der Bedrohung eines Staatsanwalts beschuldigt. Dem Oppositionspolitiker drohen ein politisches Betätigungsverbot und eine Haftstrafe.

Der Ex-Bürgermeister gilt als aussichtsreichster Herausforderer des türkischen Präsidenten Erdogan bei der nächsten Wahl. Derzeit sitzt er wegen Korruputionsvorwürfen in Untersuchungshaft. Imamoglu bestreitet die Vorwürfe und nennt das Vorgehen ein politisch motiviertes Manöver der Regierung.

Auch seine Partei CHP wirft Erdogan vor, Imamoglu ausschalten zu wollen. Sie hat diesen ungeachtet seiner Verhaftung als Präsidentschaftskandidat aufgestellt. Für das Wochenende hat die CHP erneut zu Demonstrationen aufgerufen.

