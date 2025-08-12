Der führende Oppositionspolitiker Lapid appellierte auf X an die Bevölkerung, sich aus Solidarität mit den von der Hamas verschleppten Menschen an dem für Sonntag geplanten Ausstand zu beteiligen. Der Sonntag ist in Israel ein Werktag.
Zu dem Streik hatten einzelne Familien und das sogenannte Forum der Geiselfamilien aufgerufen. Der einflussreichste israelische Gewerkschaftsverband Histadrut erklärte sich solidarisch, rief seine Mitglieder aber nicht zu Arbeitsniederlegungen auf.
Hintergrund des Streikaufrufs ist die Entscheidung des israelischen Sicherheitskabinetts, den Militäreinsatz im Gazastreifen auszuweiten. Die Angehörigen fürchten, dass dabei die 22 vermutlich noch lebenden Geiseln getötet werden könnten.
