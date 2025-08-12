Israel
Oppositionspolitiker Lapid schließt sich Aufruf von Geisel-Familien zu Generalstreik an

In Israel hat sich die Opposition dem Aufruf von Angehörigen der Hamas-Geiseln zu einem Generalstreik angeschlossen.

    Jerusalem: Der israelische Oppositionsführer Jair Lapid von der der Mitte-Rechts-Partei Jesch Atid (Zukunftspartei) spricht in der Knesset.
    Israels Oppositionsführer Lapid (Debbie Hill / UPI Pool via AP / dpa / Debbie Hill)
    Der führende Oppositionspolitiker Lapid appellierte auf X an die Bevölkerung, sich aus Solidarität mit den von der Hamas verschleppten Menschen an dem für Sonntag geplanten Ausstand zu beteiligen. Der Sonntag ist in Israel ein Werktag.
    Zu dem Streik hatten einzelne Familien und das sogenannte Forum der Geiselfamilien aufgerufen. Der einflussreichste israelische Gewerkschaftsverband Histadrut erklärte sich solidarisch, rief seine Mitglieder aber nicht zu Arbeitsniederlegungen auf.
    Hintergrund des Streikaufrufs ist die Entscheidung des israelischen Sicherheitskabinetts, den Militäreinsatz im Gazastreifen auszuweiten. Die Angehörigen fürchten, dass dabei die 22 vermutlich noch lebenden Geiseln getötet werden könnten.
