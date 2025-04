Der tansanische Oppositionspolitiker Tundu Lissu (picture alliance / Xinhua News Agency / Emmanuel Herman)

Wie die örtliche Zeitung "The Citizen” meldete, erklärte das Gericht in Daressalam, dem er vorgeführt wurde, Lissu habe in einem Youtube-Video Falschinformationen verbreitet. So habe er behauptet, dass bei den Lokalwahlen 2024 Kandidaten seiner Partei auf Geheiß von Präsidentin Hassan ausgeschlossen worden seien und dass Polizisten Wahlzettel manipuliert hätten.

Lissus Partei Chadema fordert Wahlrechtsreformen vor der im Herbst anstehenden Präsidentschaftswahl. Der Politiker hatte 2017 einen Anschlag nur knapp überlebt. 2023 war er aus dem Exil in Belgien nach Tansania zurückgekehrt.

