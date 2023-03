Die Optikerkette Fielmann will Stellen streichen. (IMAGO / Hanno Bode / IMAGO / Hanno Bode)

In einem ersten Schritt würden 66 Stellen vor allem in der Konzernzentrale in Hamburg wegfallen, bestätigte eine Sprecherin einen Medienbericht. Bis 2025 sollten dann europaweit einige hundert Jobs wegfallen. Nicht betroffen seien die Filialen, vielmehr gehe es um Bereiche wie Verwaltung und Produktion. Fielmann beschäftigt in Europa rund 22.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

