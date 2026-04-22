EU-Ratspräsidentschaft

Ungarns scheidender Ministerpräsident Orbán (picture alliance / abaca | Monasse Thierry/ANDBZ/ABACA)

Zudem konnte in Brüssel auch ein neues Paket mit Russland-Sanktionen auf den Weg gebracht werden. Es zielt darauf ab, Russlands Einnahmen aus dem Verkauf von Gas und Öl weiter zu reduzieren. Auch sollen weitere Finanzinstitute vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten und zusätzliche Handelsbeschränkungen erlassen werden. Das Paket war ebenfalls von Ungarn sowie von der Slowakei blockiert worden.

Streit um Druschba-Pipeline

Kurz zuvor hatte die Ukraine Agenturberichten zufolge die Lieferungen von russischem Öl über die Druschba-Pipeline in Richtung Ungarn und der Slowakei wieder aufgenommen. Um die Wiederinbetriebnahme hatte es Streit zwischen der Ukraine und Ungarn gegeben. Orban hatte der Ukraine vorgeworfen, russische Öllieferungen durch die Pipeline aus politischen Gründen zu verhindern und seine Zustimmung zu neuen EU-Hilfen für das Land an die Wiederinbetriebnahme der Leitung geknüpft.

Die ungarische Blockade hatte in anderen EU-Ländern für Empörung und Kritik gesorgt - vor allem, weil Orban dem Darlehenskonzept bei einem EU-Gipfel im Dezember schon zugestimmt hatte. In Brüssel setzt man darauf, dass der neue ungarische Regierungschef Magyar die Blockadepolitik seines Vorgängers beendet. Magyar tritt sein Amt im Mai an.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.