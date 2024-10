Ratspräsidentschaft

Der ungarische Ministerpräsident Orban (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Geert Vanden Wijngaert)

Darüber sollten die Staats- und Regierungschefs auf dem informellen Gipfel in Budapest Anfang November beraten, sagte Orban in seiner Rede vor den Abgeordneten in Straßburg. Mit Blick auf die Migrationskrise forderte er mehr Unterstützung jener Länder, die für den Schutz der EU-Außengrenzen zuständig seien.

Die Regierung in Budapest ist unter anderem wegen ihrer Haltung zum russischen Übefall auf die Ukraine in der EU isoliert. Kommissionspräsidentin von der Leyen kritisierte Orban in ihrer Rede deutlich. Sie warf ihm vor, den Krieg in der Ukraine nicht den Invasoren anzulasten, sondern den Angegriffenen.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.