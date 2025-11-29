Russische Invasion

Russlands Präsident Putin empfängt den ungarischen Regierungschef Orban (AP / Vladimir Gerdo)

Das sei die einzige mögliche dauerhafte Lösung, sagte Orban der "Welt am Sonntag". Nach seinen Vorstellungen behielte Russland ein Territorium, das auf einer internationalen Friedenskonferenz auszuhandeln sei. Alles westlich dieser Linie bis zur östlichen NATO-Grenze bildete dann das Territorium des ukrainischen Staates. Die Allianz und Russland sollten sich in diesem Zusammenhang auch auf Umfang und Ausstattung von begrenzten ukrainischen Streitkräften einigen.

Orban hatte sich gestern in Moskau mit Kremlchef Putin getroffen. Dort kündigte er an, auch weiterhin Öl und Gas aus Russland zu kaufen. Dies bilde die Grundlage der ungarischen Energieversorgung.

