Russischer Angriffskrieg

Der ungarische Regierungschef Orban wird für sein Treffen mit Russlands Präsident Putin kritisiert. Hier ein Foto von den beiden beim Seidenstraßen-Gipfel 2023. (Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin/dpa)

Das bestätigte ein Sprecher der ungarischen Regierung. Offenbar will Orban mit Putin über eine Beendigung des Kriegs in der Ukraine sprechen. Heute früh hatte er auf der Online-Plattform X geschrieben, man könne Frieden nicht von einem bequemen Sessel in Brüssel aus schaffen.

Der EU-Außenbeauftragte Borrell kritisierte Orbans Reise nach Moskau mit scharfen Worten. Er habe dafür von den EU-Staats- und Regierungschefs kein Mandat erhalten, betonte Borrell. Das Treffen mit Putin finde ausschließlich im Rahmen der bilateralen Beziehungen zwischen Ungarn und Russland statt. Orban ist seit wenigen Tagen EU-Ratspräsident. Am Dienstag hatte er in Kiew bereits den ukrainischen Präsidenten Selenskyj getroffen und für eine Feuerpause geworben.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.