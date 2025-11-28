Ungarns Ministerpräsident Orban wird heute bei Präsident Putin in Moskau erwartet (Archivbild aus dem letzten Jahr). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Valeriy Sharifulin)

Ziel sei es, die Versorgung für den Winter und das kommende Jahr sicherzustellen. Den Angaben zufolge soll es auch um den Krieg Russlands gegen die Ukraine und die Bemühungen um eine friedliche Lösung gehen.

Ungarn ist nach wie vor stark von Energieimporten aus Russland abhängig. Zuletzt hatten die USA Budapest eine einjährige Ausnahme von den amerikanischen Sanktionen auf russisches Öl und Gas gewährt. Hintergrund ist, dass die Maßnahmen grundsätzlich auch Strafen für Käufer von Öl und Gas nach sich ziehen können.

Orban hatte Putin zuletzt im Juli 2024 im Kreml besucht und seinen Aufenthalt in Russland als Friedensmission im Ukraine-Krieg inszeniert. Innerhalb der EU wurde der Besuch scharf kritisiert.

