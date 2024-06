Viktor Orban (picture alliance / dpa / MAXPPP / Nicolas Landemard / Le Pictorium)

Das erklärte Orban auf der Plattform X. Er hatte bisher Widerstand gegen die Kandidatur geleistet, weil Rutte sich kritisch zu Rechtsstaatsmängeln in Ungarn geäußert hatte. Wie Orban weiter mitteilte, erhielt er von dem niederländischen Ministerpräsidenten die Zusage, dass Ungarn im Rahmen der NATO keine Militär- wie Finanzhilfen für die Ukraine leisten muss.

Ungarn übernimmt am 1. Juli für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft. Wie heute mitgeteilt wurde, lautet das Motto dazu "Make Europe Great Again" - "Macht Europa wieder großartig" - in Anlehnung an den Wahlkampfslogan des früheren US-Präsidenten Trump, "Make America Great Again". Die ungarische Regierung teilte zudem mit, dass sie die Bekämpfung der irregulären Migration als eins der Hauptthemen ansieht.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.