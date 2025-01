Pressefreiheit

Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" klagt gegen Belarus. (IMAGO / imagebroker / IMAGO / imageBROKER / Timon Schneider)

Sie bat Chefankläger Khan, mutmaßliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit dem belarussischen Vorgehen gegen Journalisten zu untersuchen. Medienschaffende in dem autoritär regierten Land würden systematisch verfolgt, argumentiert die Organisation in ihrer Klageschrift. Seit August 2020 seien fast 400 Journalisten in dem Land willkürlich festgenommen worden. 43 von ihnen befänden sich nach wie vor in Haft. Viele Medienschaffende seien zudem vor der Unterdrückung durch die Behörden nach Polen oder Litauen geflohen.

Im September hatte bereits die Regierung Litauens den Strafgerichtshof aufgerufen, das Vorgehen des belarussischen Machthabers Lukaschenko gegen Oppositionelle zu untersuchen. Khans Büro hatte daraufhin Vorermittlungen eingeleitet. Am Sonntag will sich Lukaschenko zu seiner siebten Amtszeit als Staatschef wählen lassen.

