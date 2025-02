"Erinnert an Diktaturen"

Organisationen kritisieren Kleine Anfrage der Unionsfraktion zu Tätigkeiten und Finanzierung

Vertreter von Nichtregierungsorganisationen üben weiter Kritik an der Unionsfraktion. Diese hatte in einer Kleinen Anfrage im Bundestag 551 Fragen zur Finanzierung und zu den Tätigkeiten verschiedener NGOs gestellt. Der Fragenkatalog erinnere an Diktaturen, sagte die Gründerin von "Omas gegen Rechts", Salzer.