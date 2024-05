"Tag der Pressefreiheit"

Organisationen unterstreichen Bedeutung der Pressefreiheit - UNESCO-Preis an palästinensische Journalisten

Zahlreiche Organisationen und Regierungen erinnern am "Tag der Pressefreiheit" an die Bedeutung von freien Medien. In Santiago de Chile findet eine UNESCO-Konferenz zur Pressefreiheit statt. Titel ist "Journalismus im Zeichen der Umweltkrise".