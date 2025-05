Auszeichnung

Demokratiefestival "Jamel rockt den Förster" (Bernd Wüstneck/dpa)

Außerdem wird die iranische Medienplattform "Amirkabir" ausgezeichnet. Das teilte der Trägerverein des Friedenspreises mit. Er erklärte, das Veranstalterehepaar Birgit und Horst Lohmeyer stelle sich seit nunmehr 18 Jahren in Jamel in Mecklenburg-Vorpommern trotz zahlreicher Bedrohungen und Angriffe gegen den Rechtsextremismus in ihrem Ort und überall. Dort siedeln sich seit Jahren gezielt Neonazis an.

Die Initiative "Amirkabir" vernetzt nach Angaben des Friedenspreis-Vereins iranische Studierende bei ihren Protesten gegen die islamischen Machthaber und dokumentiert Repressionen im Umfeld iranischer Hochschulen. Die Preisträger erhalten je 2.000 Euro.

Der Aachener Friedenspreis wird jährlich für den Einsatz für Frieden und Verständigung verliehen. Die Vergabe findet jeweils zum Antikriegstag am 1. September statt.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.