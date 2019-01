An den frei einsehbaren Orgelspieltischen der großen Konzerthäuser lösten sie wahre Begeisterungsstürme aus mit ihren grandiosen Interpretationen und Improvisationen auf der "Königin der Instrumente". Zwei von ihnen, Jeanne Demessieux und Marie-Claire Alain, haben Weltruhm erlangt.

Die Historischen Aufnahmen stellen sie einmal in den Kontext dreier nicht weniger genialer Kolleginnen, die ebenfalls in den 1930er und 40er-Jahren die Pariser Konservatoriums-Klasse von Marcel Dupré durchliefen und anschließend in Kirche und Konzertsaal glanzvoll Karriere machten: Marie-Louise Girod-Parrot, Rolande Falcinelli und Marie-Madeleine Duruflé.