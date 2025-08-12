Der italienische Orientierungsläufer Mattia Debertolis ist gestorben. (picture alliance/BILDBYRÅN/ARON BROMAN)

Der italienische Orientierungsläufer Mattia Debertolis starb vier Tage, nachdem er bei seinem Rennen bewusstlos aufgefunden worden war, in einem Krankenhaus, wie die Organisatoren bekanntgaben. Über die Umstände des Todes wurde nichts mitgeteilt. Italienischen Medienberichten zufolge fand das Rennen bei hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen von bis zu 42 Grad statt. Beim Orientierungslauf steuern Athleten mit Hilfe von Kompass und Karte Kontrollpunkte an.

Die World Games sind das größte Multisportevent für Disziplinen außerhalb des olympischen Programms. Der Wettbewerb in Chengdu dauert noch bis zum 17. August. Etwa 5.000 Athleten treten in 34 Sportarten an.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.