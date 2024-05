Orthodoxe Christen aus dem Irak feiern Ostern. (Archivbild) (picture alliance / epa / Srdjan Suki)

Wegen verschiedener Kalenderberechnungen begehen die Ostkirchen 2024 das Osterfest am 5. Mai. Nächstes Jahr fallen die Termine wieder zusammen. Politiker und Vertreter der Gesellschaft in Deutschland gratulierten. Bundeskanzler Scholz erinnerte in dem Zusammenhang an der russischen Angriffskrieg. Heute denke man besonders an die vielen orthodoxen Christinnen und Christen in der Ukraine, die dieses Fest nicht im Kreis ihrer Familie, nicht in Frieden feiern könne, teilte er mit.

Auch das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus, gratulierte den orthodoxen und orientalischen Kirchen zum Osterfest.

