Nach Angaben des Magazins "Spiegel" heißt es in einem Brief an die Bundesregierung, die Zusammenarbeit mit den Soldatinnen und Soldaten vor Ort stelle eine Gefahr für die Ortskräfte und ihre Familien dar. Das Schreiben wurde demnach von etwa 20 Übersetzern verfasst, die für die Bundeswehr in Mali tätig sind. Laut dem "Spiegel" wurde es bereits Anfang Juli verfasst, nachdem feststand, dass die Bundeswehr nicht wie zunächst geplant bis Ende Mai 2024 abzieht, sondern wie die gesamte UNO-Stabilisierungsmission Minusma schon in diesem Jahr.

Nach "Spiegel"-Informationen beschäftigt Deutschland in Mali aktuell rund 400 einheimische Ortskräfte.

