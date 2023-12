Ein Afghane sitzt auf einem Stuhl - Archivbild (picture alliance / dpa / Nabila Lalee)

Derzeit bereite sich eine erste Gruppe Afghanen, die vor einer Woche nach Deutschland gebracht worden seien, auf ihren Weiterflug in die USA vor, berichtete die Zeitung "Rheinpfalz". Genaue Zahlen lägen von der Regierung in Washington nicht vor. Knapp 28 Monate nach der Machtübernahme der Taliban sind nach Angaben der Zeitung bereits rund 100.000 Afghanen in die USA umgesiedelt worden. In Afghanistan sitzen bis heute auch mehrere tausend Menschen fest, denen nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban im August 2021 eine Aufnahme in Deutschland zugesagt worden war.

Das Schutzprogramm der Bundesregierung sieht jedoch vor, dass die Afghanen, darunter auch frühere Ortskräfte, zunächst ins Nachbarland Pakistan ausreisen müssen. Dort übernimmt die deutsche Botschaft alle Visa-Formalitäten und führt die Sicherheitsüberprüfung durch.

