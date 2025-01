Oscar-Nominierungen werden bekanntgegeben. (picture alliance / Danny Moloshok/Invision / AP / Danny Moloshok)

Zu den Favoriten zählen dieses Jahr Filme wie "Konklave", "The Brutalist", "A Complete Unknown", "Anora" und "Emilia Pérez". Der deutsche Kandidat "Die Saat des heiligen Feigenbaums" hat Chancen, in der Kategorie "Bester internationaler Film" nominiert zu werden. Der iranische Regisseur Mohammad Rasoulof, der inzwischen nach Deutschland geflohen ist, hatte den Film heimlich in seiner Heimat gedreht.

Der Termin für die Bekanntgabe der Nominierungen war wegen der Großbrände im Raum Los Angeles zweimal verschoben worden. Die Oscar-Gala mit der Verleihung der Filmpreise soll wie geplant am 2. März stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.