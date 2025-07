Der australische McLaren-Pilot Oscar Piastri gewinnt in Belgien (Archivfoto). (Joan Monfort / AP / dpa / Joan Monfort)

Der McLaren-Pilot feierte in Spa-Francorchamps seinen sechsten Saisonsieg und baute seine Führung in der Gesamtwertung weiter aus. Sein Teamkollege Lando Norris wurde Zweiter, Charles Leclerc im Ferrari Dritter. Wegen starker Regenfälle war das Rennen in Belgien verspätet gestartet worden.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.