Westjordanland

Regisseur Hamdan Ballal auf der Berlinale 2024 (Monika Skolimowska/dpa)

Palästinensische Aktivisten berichten, bewaffnete Angreifer hätten das Heimatdorf Ballals überfallen und den Filmemacher verletzt. Anschließend hätten israelische Soldaten Ballal aus einem Krankenwagen geholt und festgenommen. Das israelische Militär bestritt dies in einer Stellungnahme.

Ballal hatte zusammen mit dem Israeli Yuval Abraham Anfang März für den Dokumentarfilm "No Other Land" den Oscar gewonnen. Der Film erzählt vom gewaltfreien Kampf der Palästinenser in Susja und der umliegenden Landschaft für den Erhalt ihrer Dörfer und ihres Landes. Auch bei der Berlinale 2024 war der Film ausgezeichnet worden.

