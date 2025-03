Der Filmemacher Hamdan Ballal auf der Berlinale 2024. (Monika Skolimowska/dpa)

Das meldet die Nachrichtenagentur AP.

Seiner Anwältin zufolge mussten er und zwei weitere Palästinenser die Nacht auf einem Militärstützpunkt verbringen und trotz schwerer Verletzungen auf dem Boden liegen. Der Oscar-prämierte Regisseur wurde laut Augenzeugen im Westjordanland von israelischen Siedlern angegriffen und verletzt. Anschließend nahmen ihn israelische Soldaten fest. Ballal ist Co-Regisseur des Films "No Other Land", der die Vertreibung von Palästinensern aus Dörfern im Westjordanland thematisiert und in diesem Jahr einen Oscar gewann.

"No Other Land" mehrfach ausgezeichnet

Ballal hatte zusammen mit dem Israeli Yuval Abraham Anfang März für den Dokumentarfilm „No Other Land“ den Oscar gewonnen. Der Film erzählt vom gewaltfreien Kampf der Palästinenser in Susja und der umliegenden Landschaft für den Erhalt ihrer Dörfer und ihres Landes.

Auch bei der Berlinale 2024 war der Film ausgezeichnet worden. Zu einem Eklat kam es, nachdem bei der Preisverleihung einseitig Vorwürfe gegen Israel laut wurden, ohne dass das Oktober-Massaker der islamistischen Hamas-Terroristen erwähnt wurde.

