David Seidler, hier 2011 mit seinem Oscar für das beste Drehbuch. (IMAGO / MediaPunch / IMAGO / mpi22)

Der Film "The King's Speech" aus dem Jahr 2010 erhielt neben dem Preis für das beste Drehbuch drei weitere Oscars. Es geht darin um den britischen König Georg VI., der mit Hilfe eines Therapeuten sein Stottern überwindet. Auch Seidler selbst stotterte - in Folge des Umzugs der jüdischen Familie von seinem Geburtsort London in die USA zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die Bühnenfassung von "The King’s Speech" wurde in etliche Sprachen übersetzt und lief in Theatern auf vier Kontinenten.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2024 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.