Die 95. Oscarverleihung soll wieder wie zu den Zeiten vor der Corona-Pandemie stattfinden. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jae C. Hong)

Als Favorit gilt die Science-Fiction-Actionkomödie "Everything Everywhere All at Once" mit elf Nominierungen. Eine erste Auszeichnung davon ging bereits an Jamie Lee Curtis für die beste weibliche Nebenrolle. Eine zweite ging an den Schauspieler Ke Huy Quan. Er wurde als bester männlicher Nebendarsteller ausgezeichnet. Der 51-Jährige war 1983 als Kinderschauspieler im Film "Indiana Jones und der Tempel des Todes" bekannt geworden. Nachdem er viele Jahre keine Filmrollen mehr spielte, feierte er in "Everything Everywhere All at Once" sein Comeback.

Auch der deutsche Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" darf sich Hoffnungen machen. Er ist in neun Kategorien nominiert. Der Film von Regisseur Edward Berger nach der Buchvorlage von Erich Maria Remarque aus dem Jahr 1929 ist das erste deutsche Werk, das in der Kathegorie "Bester Film" nominiert wurde.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.