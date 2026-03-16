Er wurde für seine Darstellung von Zwillingsbrüdern in dem Vampir-Film "Blood and Sinners" gewürdigt. Als beste Hauptdarstellerin erhielt Jessie Buckley einen Oscar für ihre Rolle als Ehefrau von William Shakespeare in dem Film "Hamnet".
Preise für die besten Nebendarsteller gingen an Sean Penn und Amy Madigan. Den Oscar für die beste Regie erhielt Paul Thomas Anderson für den satirischen Action-Thriller "One Battle After Another", der zudem die Auszeichnung als bester Film bekam.
Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.