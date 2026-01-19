Landwirtschaft

Die Begrenzung der Mittel für größere Betriebe schwächten vor allem Unternehmen mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, teilten die Minister aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Rande der Agrarmesse Grüne Woche mit. Leistungsfähige Betriebe würden dadurch systematisch benachteiligt.
Die Europäische Kommission will den Bauern in der EU im Haushalt für die Jahre 2028 bis '34 etwa 300 Milliarden Euro zusichern - das wären gut 20 Prozent weniger als in der laufenden siebenjährigen Budgetperiode. Vorgeschlagen wird, dass die Mitgliedsstaaten den jährlichen Betrag der flächenbezogenen Gelder ab einer bestimmten Grenze kürzen sollen.
Diese Nachricht wurde am 19.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.