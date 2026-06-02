Von der Bundesregierung erwarte man ein Stück weit Sicherheit, wohin die Reise gehe, etwa in der Energiepolitk, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Zugleich beklagte sie einen Mangel an Kapital im Osten. Hier müsse man gezielt unterstützen, betonte die Bundesbeauftragte.
Im brandenburgischen Bad Saarow beraten Manager auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum über das Thema Technologie, Energie und Industrie im Standortwettbewerb. Auch Bundeskanzler Merz und Digitalminister Wildberger nehmen teil. Die Linksfraktion im Bundestag veranstaltet in Leuna ein Treffen zur Lage der Chemie-Industrie in Ostdeutschland.
Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.