Tag der Deutschen Einheit

Zugleich verwies der SPD-Politiker auf bestehende Ungerechtigkeiten , etwa mit Blick auf die Teilhabe in der Gesellschaft. So seien in der Wirtschaft derzeit nur vier Prozent der Führungspositionen durch Ostdeutsche besetzt, obwohl deren Anteil an der Gesamtbevölkerung bei 20 Prozent liege. Dies müsse sich ändern.