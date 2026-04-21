Die SPD-Politikerin sagte der Leipziger Volkszeitung und der Sächsischen Zeitung, insbesondere in strukturschwachen Regionen wie Sachsen benötigten engagierte Menschen Rückhalt und eine verlässliche Perspektive. Kaiser warnte, seien die mithilfe von Steuergeldern und viel ehrenamtlichem Engagement entstandenen Strukturen erst einmal weg, ließen sie sich nur schwer wieder aufbauen.
Familienministerin Prien hatte angekündigt, die Förderung von rund 200 Projekten auslaufen zu lassen. In Sachsen wären davon 24 Projekte betroffen. Insgesamt stehen in diesem Jahr für das Programm "Demokratie leben!" rund 190 Millionen Euro zur Verfügung.
Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.