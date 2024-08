Landtagswahlen

Der Ostbeauftragte Carsten Schneider (SPD) (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Schneider sagte im Deutschlandfunk, aufgrund ihrer negativen Erfahrungen in der DDR befänden sich viele Menschen in einer politischen Zuschauerstellung und beteiligten sich nicht am Diskussionsprozess. Die weltpolitisch schwierigen Zeiten würden sich daher im Osten schneller in Wahlergebnissen niederschlagen.

AfD und BSW profitieren dem SPD-Politiker zufolge von einer Empörungswelle. Sie befänden sich zugleich nicht in der Regierungsverantwortung. Zudem falle bei vielen Menschen das politische Angebot einer rechtsextremistischen Partei auf fruchtbaren Boden. Schneider sagte, er hofft, dass es gelinge, dies wieder zu stabilisieren.

