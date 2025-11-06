Treffen in Brüssel

Die ostdeutschen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinen fordern von der mehr Aufmerksamkeit (Archivbild). (Martin Schutt/dpa)

Dies machten ihre Ministerpräsidenten bei Gesprächen mit EU-Vertretern in Brüssel deutlich. In einer anschließenden gemeinsamen Erklärung hieß es, bei EU-Förderprogrammen sollten strukturschwache Regionen wie Ostdeutschland systematisch berücksichtigt werden. Die Regierungschefs drängten zudem darauf, auch künftig bei der Verteilung von EU-Geldern mitreden zu können. Der thüringische Regierungschef Voigt sagte, man wisse vor Ort besser, wo die Bedürfnisse seien. Nach Plänen der EU-Kommission könnten die Mittel künftig auf nationaler statt wie bisher auf regionaler Ebene verteilt werden.

Thüringen hat in diesem Jahr den Vorsitz der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz. Diese kam in Brüssel unter anderem mit den EU-Kommissaren für Haushalt, Kohäsion und Migration zusammen.

