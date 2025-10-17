Debatte um "Brandmauer"

Symbolbild zum Thema "Brandmauer": Bundestags-Wahlplakate der AfD und der CDU (picture alliance / Rainer Keuenhof / Rainer Keuenhof)

Der Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, Bühl, sagte der "Bild"-Zeitung, wer seine Politik allein daran ausrichte, von wem man Zustimmung erfahre, verwechsele Moral mit Politik. Der Generalsekretär der sächsischen CDU, Unger, erklärte, die Art und Weise des Umgangs mit der AfD in den vergangenen Jahren habe nicht dazu geführt, dass die Partei schwächer geworden sei. Die brandenburgische CDU-Bundestagsabgeordnete Ludwig betonte, es gehe bei dem Thema nicht um Koalitionen, sondern darum, Mehrheiten für gute Anträge zuzulassen.

Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landeschef Peters wandte sich gegen solche Überlegungen. Die Beschlusslage der CDU sei eindeutig, sie gelte und er halte sie für richtig, erklärte er in Schwerin.

Zuletzt hatte eine Analyse der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung ergeben, dass eine Zusammenarbeit mit Parteien vom rechten Rand nicht zu deren "Zähmung" führe. Kooperationen hätten eher zu einer Schwächung der Konservativen geführt. Zu diesem Schluss kam die Stiftung nach einer Betrachtung der Situation in zehn europäischen Ländern.

